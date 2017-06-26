Самолет авиакомпании Thomas Cook экстренно сел в Манчестере из-за поломки
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании Thomas Cook совершил экстренную посадку в аэропорту британского города Манчестер
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании Thomas Cook совершил экстренную посадку в аэропорту британского города Манчестер
По данным издания, лайнер вылетел из Манчестера на Кубу в 12.20 по местному времени (14.20 мск).
На появившихся в СМИ фото видно, что у самолета Airbus A330 нет части крыла. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В авиакомпании сообщили, что у лайнера случилась «предположительная техническая неисправность» в воздухе. О причинах поломки крыла не сообщается.