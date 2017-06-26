Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Любовь облегчает боль
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото)
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
23:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Самая большая в России городская свалка снова горит

Жители Металлургического района всю ночь задыхались от токсичного едкого дыма — одна из главных экологических проблем Челябинска вновь напомнила о себе.

 Уже вторые сутки в областном центре горит свалка бытовых отходов. Хронологию событий восстановил корреспондент ГТРК «Южный Урал» Лев Битков.

О возгорании сообщили жители Металлургического района, именно они увидели открытый огонь у себя из окон. Как говорят очевидцы, едкий химический запах стоял в жилом секторе почти всю ночь. С утра ситуация немного изменилась, потому что подул ветер, который стал относить весь дым от города.

Первые сигналы поступили на пульт дежурного в три часа дня в воскресенье, и даже сильный дождь, который прошел пару часов спустя, не исправил ситуацию. Сейчас, по словам очевидцев, участок пожара значительно расширился.

— Знаете, как с Коксохима запах, вонь какая-то.

— Дым идет на дома, запах нехороший, дышать нечем.

— Какой-то кислотой технической пахнет. Чувствуется, что нездоровый воздух, и это везде.

На сегодняшний день общая площадь возгорания точно не известна, очевидно, что это уже сотни квадратных метров. Пожарные на месте работают больше суток, однако победить огненную стихию не удается. В тушении задействованы четыре автоцистерны, две поливальные машины, четыре бульдозера и грузовики, которые подвозят грунт. Эту работу огнеборцы сравнивают с тушением торфяников.

«Данная свалка представляет собой, можно сказать, многослойный пирог из мусора. Он достаточно сильно утрамбован, его приходится разбирать слоями, переворачивать, проливать водой», — объясняет Михаил Юрин, сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас жители Металлургического района боятся, что ветер снова изменится и опять подует в их сторону, либо еще хуже: будут объявлены неблагоприятные метеоусловия, то есть штиль. Какую угрозу этот пожар несет населению — неизвестно, СМИ неоднократно сообщали, что вопреки действующему законодательству на территории полигона размещали более десятка опасных отходов. Но даже обычные пластик и полиэтилен в процессе горения выделяют токсины.

«То, что ветер усилился, скорее всего, и стало причиной, что дым разгорелся. Там порядка трех-четырех очагов, на которых даже в зимнее время происходили возгорания», — информирует Виталий Безруков, член экологического совета при губернаторе.

Экологи отмечают, что сегодня на Южном Урале горит еще несколько полигонов бытовых отходов: в Полетаево, Саргазах, Миассе, Травниках, Агаповском и Карталинском районах. Челябинская свалка появилась в 1949 году, сегодня она занимает площадь 85 гектаров. Решение о ее закрытии было принято четверть века назад, однако пока оно до сих пор не исполнено.

Челябинская свалка считается самым крупным полигоном твердых бытовых отходов в России, который находится в черте города. Его рекультивация должна начаться в следующем году.

Лев Битков, Константин Дедков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". ФОТО
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»
ВС США отменил решения, блокирующие иммиграционный указ Трампа
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Головин — пять, Акинфеев — кол. Оценки игрокам сборной России
В РФ разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор
Эксперты выявили дискриминацию каждой пятой женщины в бизнесе
Спорт
Новые немецкие бомбардиры: итоги группового этапа КК-2017 Полуфиналисты Кубка конфедераций определились только в последнем туре — до третьего матча ни одна из команд не обеспечила себе выход в плей-офф
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь