Самая большая в России городская свалка снова горит

Уже вторые сутки в областном центре горит свалка бытовых отходов. Хронологию событий восстановил корреспондент ГТРК «Южный Урал» Лев Битков.

О возгорании сообщили жители Металлургического района, именно они увидели открытый огонь у себя из окон. Как говорят очевидцы, едкий химический запах стоял в жилом секторе почти всю ночь. С утра ситуация немного изменилась, потому что подул ветер, который стал относить весь дым от города.

Первые сигналы поступили на пульт дежурного в три часа дня в воскресенье, и даже сильный дождь, который прошел пару часов спустя, не исправил ситуацию. Сейчас, по словам очевидцев, участок пожара значительно расширился.

— Знаете, как с Коксохима запах, вонь какая-то.

— Дым идет на дома, запах нехороший, дышать нечем.

— Какой-то кислотой технической пахнет. Чувствуется, что нездоровый воздух, и это везде.

На сегодняшний день общая площадь возгорания точно не известна, очевидно, что это уже сотни квадратных метров. Пожарные на месте работают больше суток, однако победить огненную стихию не удается. В тушении задействованы четыре автоцистерны, две поливальные машины, четыре бульдозера и грузовики, которые подвозят грунт. Эту работу огнеборцы сравнивают с тушением торфяников.

«Данная свалка представляет собой, можно сказать, многослойный пирог из мусора. Он достаточно сильно утрамбован, его приходится разбирать слоями, переворачивать, проливать водой», — объясняет Михаил Юрин, сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас жители Металлургического района боятся, что ветер снова изменится и опять подует в их сторону, либо еще хуже: будут объявлены неблагоприятные метеоусловия, то есть штиль. Какую угрозу этот пожар несет населению — неизвестно, СМИ неоднократно сообщали, что вопреки действующему законодательству на территории полигона размещали более десятка опасных отходов. Но даже обычные пластик и полиэтилен в процессе горения выделяют токсины.

«То, что ветер усилился, скорее всего, и стало причиной, что дым разгорелся. Там порядка трех-четырех очагов, на которых даже в зимнее время происходили возгорания», — информирует Виталий Безруков, член экологического совета при губернаторе.

Экологи отмечают, что сегодня на Южном Урале горит еще несколько полигонов бытовых отходов: в Полетаево, Саргазах, Миассе, Травниках, Агаповском и Карталинском районах. Челябинская свалка появилась в 1949 году, сегодня она занимает площадь 85 гектаров. Решение о ее закрытии было принято четверть века назад, однако пока оно до сих пор не исполнено.

Челябинская свалка считается самым крупным полигоном твердых бытовых отходов в России, который находится в черте города. Его рекультивация должна начаться в следующем году.

Лев Битков, Константин Дедков.