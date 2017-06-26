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26 июня, источник: АиФ Прикамье

В Перми на Загарье бездомные подожгли многоквартирный дом

В тушении пожара задействовали шесть единиц техники.

В Перми в микрорайоне Загарье горит заброшенный многоквартирный дом по адресу Косьвинская, 6. В тушении пожара задействовали шесть единиц техники.

По предварительной версии, возгорание в двухэтажном здании устроили местные бомжи. Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили сотрудники МЧС, которые тушат пожар.

«Жертв и пострадавших нет», — добавили пожарные.

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