Пенсионер попал под поезд в Приморье
Пожилой мужчина гулял пьяным по железнодорожным путям.
Пожилой мужчина гулял пьяным по железнодорожным путям.
Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.
Поезд насмерть сбил 68-летнего мужчину в Приморье. Как выяснили полицейские, пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути, сообщили ИА PrimaMedia в
Происшествие произошло на железнодорожных путях в районе перегона станций Океанская — Угольная.
«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность 68-летнего местного жителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрег правилами перехода железнодорожных путей, вследствие чего был смертельно травмирован проходящим по перегону пассажирским поездом», — отмечается в сообщении транспортной полиции.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники линейного отдела полиции на станции Угольная.