Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
03:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пенсионер попал под поезд в Приморье

Пожилой мужчина гулял пьяным по железнодорожным путям.

Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.

Поезд насмерть сбил 68-летнего мужчину в Приморье. Как выяснили полицейские, пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

Происшествие произошло на железнодорожных путях в районе перегона станций Океанская — Угольная.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность 68-летнего местного жителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрег правилами перехода железнодорожных путей, вследствие чего был смертельно травмирован проходящим по перегону пассажирским поездом», — отмечается в сообщении транспортной полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники линейного отдела полиции на станции Угольная.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сутки в небе по просьбе Сталина: 79 лет первому беспосадочному полету Москва - Владивосток
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор
Эксперты выявили дискриминацию каждой пятой женщины в бизнесе
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь