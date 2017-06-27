Пенсионер попал под поезд в Приморье

Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.

Поезд насмерть сбил 68-летнего мужчину в Приморье. Как выяснили полицейские, пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

Происшествие произошло на железнодорожных путях в районе перегона станций Океанская — Угольная.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность 68-летнего местного жителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрег правилами перехода железнодорожных путей, вследствие чего был смертельно травмирован проходящим по перегону пассажирским поездом», — отмечается в сообщении транспортной полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники линейного отдела полиции на станции Угольная.