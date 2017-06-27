Легкие наркоденьги сгубили владивостокца

В октябре 2016 года злоумышленник приобрел наркотические средства синтетического ряда в размере, отнесенном действующим законодательством к особо крупному размеру.

Далее он расфасовал наркотики и отправился делать закладки. На месте он был задержан сотрудниками полиции. Оставшуюся часть наркотических средств у него изъяли по месту жительства.

Лицо, у которого гражданин приобрел наркотики для дальнейшей продажи, в настоящее время не установлено, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств в крупном размере, был условно осужден и находился на испытательном сроке.

По факту преступления суд назначил ему по совокупности 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.