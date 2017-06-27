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03:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Легкие наркоденьги сгубили владивостокца

Житель Владивостока получил тюремный срок за рецидив наркопреступления, сообщает ИА «Дейта.ру».

В октябре 2016 года злоумышленник приобрел наркотические средства синтетического ряда в размере, отнесенном действующим законодательством к особо крупному размеру.

Далее он расфасовал наркотики и отправился делать закладки. На месте он был задержан сотрудниками полиции. Оставшуюся часть наркотических средств у него изъяли по месту жительства.

Лицо, у которого гражданин приобрел наркотики для дальнейшей продажи, в настоящее время не установлено, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств в крупном размере, был условно осужден и находился на испытательном сроке.

По факту преступления суд назначил ему по совокупности 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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