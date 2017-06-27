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04:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровска обокрал кондитерскую фирму

В Хабаровске обокрали кондитерскую фирму, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Источник: РИА "Новости"

В полицию обратился директор организации. Он рассказал, что днем неизвестный проник на территорию фирмы и похитил металлическую пожарную лестницу. Фигурант увез похищенное на грузовом автомобиле. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Стражи правопорядка задержали злоумышленника. Выяснилось, что лестницу он сдал в пункт приема металлолома за пять тысяч рублей, а деньги потратил. Теперь 54-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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