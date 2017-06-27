Пятеро приморцев уже заболели клещевым энцефалитом
За текущий сезон в регионе зарегистрировано более 4 тысяч обращений с присасыванием клещей.
За текущий сезон в регионе зарегистрировано более 4 тысяч обращений с присасыванием клещей.
На территории Приморского края с нарастающим итогом зарегистрировано 4 370 обращений с присасыванием клещей на 30 административных территориях края. По сравнению аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 8,1%.
Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано во Владивостоке, Уссурийске и Находке.
Болезнь Лайма зарегистрирована у 23 человек, в том числе у 5 детей. Клещевой риккетсиоз зарегистрирован у 5 человек.
Зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом — у жителей Яковлевского, Надеждинского, Тернейского и Кавалеровского районов, а также города
С профилактической целью 181 человек получил противоклещевой иммуноглобулин, из них 83 ребёнка.
В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить, обратившись в медицинские организации. Снятого клеща рекомендуется сдать в лабораторию, где проводятся
На территории края исследования проводятся в 21 лаборатории на административных территориях края: в г.г. Владивосток, Артем, Уссурийск,
Экстренная помощь по удалению присосавшегося к человеку клеща оказывается в травмпунктах государственных больниц края.