«Медицинские» мошенники украли у приморца почти 300 тысяч рублей

На мобильный телефон пожилому человеку позвонил неизвестный и, представившись сотрудником медицинского исследовательского института, предложил по анализу ДНК определить его состояние здоровья. Для этого на указанный адрес нужно отправить в конверте срез ногтей и волос. После продолжительных уговоров, мужчина согласился, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Через несколько дней злоумышленник сообщил, что получил материал для ДНК-исследования и после его изучения обнаружил неизлечимую болезнь. Звонивший предложил приобрести уникальные лекарственные препараты, которые помогут потерпевшему исцелиться.

Доверчивый пожилой человек отправил мошенникам все свои сбережения, но обещанных лекарств он не дождался.