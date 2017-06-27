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05:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае утонули 4 ребёнка

Две сестры 8 и 9 лет и два 14-летних подростка.

Следователи проводят доследственную проверку из-за гибели семи человек, двух девочек, двух несовершеннолетних подростка и троих взрослых. Они утонули в минувшие выходные.

Один из подростков из ГСРЦН «Росток», который пошёл на о. Татышев в сопровождении педагога и ещё четырёх детей, исчез после купания, позже его тело нашли в воде. Другой 14-летний парень из Курагинского района утонул в реке Тура во время купания. В субботу в Енисейском районе утонули две сестры в возрасте 8 и 9 лет, отдыхавшие на реке Кеть со старшим братом.

Кроме детей в выходные утонули три женщины, которые находились в состоянии алкогольного опьянения: 29-летняя девушка, которая приехала на отдых с друзьями на озеро Бархатово и пошла купаться ночью, в реке Мана на глазах у родственников утонула 47-летняя женщина, также на реке Мана утонула 52-летняя женщина, которую заметила компания сплавщиков из 30 человек, но спасти не успели.

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