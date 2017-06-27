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05:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске 1,5-годовалая девочка выжила после падения из окна

Маленького ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске 1,5-годовая девочка выпала из окна третьего этажа. С травмами различной степени тяжести ребенка госпитализировали в больницу. Инцидент произошел 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

На место приехали правоохранители, которые выяснили, что девочка забралась на окно с помощью стула и упала вниз. Ее родители при этом находились дома. Мать пострадавшего ребенка отвлеклась на вторую дочь, а отец в это время находился в ванной комнате.

По данному факту полицейские начали проверку. Семья, в которой воспитываются дети, на учете в органах внутренних дел не состояла. Отметим, что сейчас за жизнь ребенка борются врачи. При падении девочка поучила тяжелые травмы.

Напомним, 26 июня в результате пожара в одном из домов Норильска погибли две малолетние девочки. В комнате произошло короткое замыкание.

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