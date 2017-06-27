Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Гид по летним диетам
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Украине
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Владимир Фриске заговорил о новом обмане Шепелева - СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
07:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Водитель дорогой иномарки устроил «погром» в КПП на Закарпатье

На выезд из Украины на КПП «Вилок» заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 июн — РИА новости Украина. В пункте пропуска «Вилок» в Закарпатской области мужчина за рулем автомобиля Lexus сбил шлагбаум и травмировал пограничника, сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его данным, 26 июня на выезд из Украины заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.

«Пограничники решили проверить автомобиль тщательнее, и мужчины на авто начали убегать», — написал Слободян на своей странице в Facebook.

В результате автомобиль на большой скорости сбил шлагбаум, рикошетом ударил пограничника. Военного госпитализировали — его жизни ничего не угрожает.

Слободян добавил, что один из мужчин впоследствии задержала полиция. Машину мужчины бросили на обочине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ни выпить, ни подраться. Британские болельщики поражены Россией
Украинцам отказали во въезде в Болгарию из-за отсутствия виз
Ни выпить, ни подраться. Британские болельщики поражены Россией
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь