Водитель дорогой иномарки устроил «погром» в КПП на Закарпатье

КИЕВ, 27 июн — РИА новости Украина. В пункте пропуска «Вилок» в Закарпатской области мужчина за рулем автомобиля Lexus сбил шлагбаум и травмировал пограничника, сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его данным, 26 июня на выезд из Украины заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.

«Пограничники решили проверить автомобиль тщательнее, и мужчины на авто начали убегать», — написал Слободян на своей странице в Facebook.