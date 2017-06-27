Водитель дорогой иномарки устроил «погром» в КПП на Закарпатье
На выезд из Украины на КПП «Вилок» заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.
На выезд из Украины на КПП «Вилок» заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.
КИЕВ, 27 июн — РИА новости Украина. В пункте пропуска «Вилок» в Закарпатской области мужчина за рулем автомобиля Lexus сбил шлагбаум и травмировал пограничника, сообщает
По его данным, 26 июня на выезд из Украины заехал белый Lexus украинской регистрации с двумя мужчинами в салоне. При этом пограничники заподозрили, что номера на авто вероятно поддельные.
«Пограничники решили проверить автомобиль тщательнее, и мужчины на авто начали убегать», — написал Слободян на своей странице в Facebook.
В результате автомобиль на большой скорости сбил шлагбаум, рикошетом ударил пограничника. Военного госпитализировали — его жизни ничего не угрожает.
Слободян добавил, что один из мужчин впоследствии задержала полиция. Машину мужчины бросили на обочине.