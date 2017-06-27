Жительница Хабаровска заявила, что перепутала педали и разбила три машины

В субботу утром в одном из дворов Южного микрорайона оказались повреждены три автомобиля. Ответственность за происшествие взяла на себя хозяйка «Ниссана Ноут», хотя соседи считали, что во всем виноват ее муж, сообщает портал «Губерния».

Водитель «Ниссана Ноут» двигался по двору вдоль многоэтажки, выискивая место для стоянки. Припаркованную тут же «Тойоту Спасио» он толкнул на «Эльгранд». Участников ДТП могло быть и больше. Шофер «Ниссана», маневрируя на довольно широкой придомовой территории, едва не задел красную «Мазду», стоявшую справа от «Спасио».

По словам соседей, хэтчбеком управлял нетрезвый мужчина, однако к приезду автоинспекторов и свидетель ДТП, и нарушитель исчезли. Виновницей аварии полицейские записали хозяйку «Ниссана Ноут» — горожанку 1960 года рождения. Женщина заявила, что перепутала педали.

Хабаровчанка уверяла: соседям почудилось, что за рулем находился ее муж. Со страховкой у автолюбительницы с семилетним стажем вождения все оказалось в порядке.