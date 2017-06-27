Водитель Infiniti насмерть сбил пешехода на улице Байкальской в Иркутске

Водитель автомобиля Infiniti FX сбил мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода на пересечении улиц Байкальской и Донской в Иркутске сегодня ночью, 27 июня. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Материалы проверки направили в Следственный комитет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.