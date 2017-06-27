Под Канском снова тлеет полигон с лигнином

Этот на первый взгляд симпатичный курган на самом деле мина замедленного действия. Здесь под саркофагом на площади 20 гектаров находится 2,5 миллиона кубометров лигнина. Это отходы биохимического завода, который в Канском районе проработал почти 70 лет.



Это кадры, снятые в июне 2009 года. После банкротства биохимзавода за полигоном никто не следил и лигнин начал самовозгораться. Продукты горения создавали угрозу жителям. В 2010-м горящий лигнин после долгих научных разработок закрыли метровым слоем золы, положили чернозём и посеяли траву. Несколько лет эта гора не давала о себе знать и только сейчас в саркофаге начали появляться дыры.



«В результате атмосферный явлений произошло размывание. Понимаем, что ситуация стала развиваться не в хорошем направлении, организовали мониторинг», — пояснил Заместитель Главы Канского района Владимир Котин.



Минимум дважды в неделю на бывший полигон выезжают сотрудники МЧС. Только это помогает не допустить масштабной катастрофы. Жители Канска никаких примесей в воздухе сейчас не чувствуют, но до сих пор вспоминают 2009−10 годы. В этом году уже 10 прогаров было локализовано.



«Пока мы обходимся тем, что золой с Канской ТЭЦ отсыпаем образующиеся прогары, пытаемся перекрыть доступ кислорода, чтобы горения не было. Сложно сейчас пока сказать, надо какие-то изыскания провести, как с этим бороться», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин.



То, что саркофаг — мера устаревшая, вопрос очевидный. Сколько времени понадобится на поиск нового метода борьбы с лигнином, пока неизвестно.





Елена АЛИШЕВЕЦ



