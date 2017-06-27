В получении взятки подозревают доцента одной из кафедр ИГМУ

В Иркутске в отношении доцента одной из кафедр ИГМУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия)). Как сообщает 27 июня 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 21 июня сотрудница вуза через посредника получила взятку в 18 тыс. рублей за проставление в зачётной ведомости отметок о положительных результатах сдачи студентами экзаменов и зачетов, фактически не проверяя готовности испытуемых.

У следователей есть информация, что случай получения взятки этим должностным лицом не является единичным. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям посредников и студентов, участвовавших в даче взятки должностному лицу. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.