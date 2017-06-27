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07:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Забайкалье из-за пожаров введен режим ЧС

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за большого количества природных пожаров, а также сухой ветреной погоды, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, на 8:00 по местному времени (2:00 мск), в крае действует 34 лесных пожара на площади 2,8 тыс. га, а также 10 пожаров локализованы на площади 2,4 тыс. га. В тушении задействованы 804 человека и 181 единица техники.

Напомним, в конце мая экологи заявили об угрозе новых масштабных природных пожаров в Сибири. В «Гринписе России» попросили главу МЧС Владимира Пучкова вновь ввести снятый 11 мая режим ЧС на территории федерального округа. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями рассмотреть варианты привлечения граждан к тушению пожаров.

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