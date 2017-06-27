Младенца нашли в подвале недостроенного дома в Уральске
Плакавшего ребенка обнаружил сторож во время обхода территории.
Плакавшего ребенка обнаружил сторож во время обхода территории.
Вечером 26 июня в Уральске в подвале недостроенного дома найден младенец. Малыш был завернут в одеяло и перевязан платком. На вид ему около полутора месяцев, сообщает mgorod.kz.
По данным полицейских, малыш выглядит ухоженным, состояние его стабильное. Взявшая след полицейская собака привела стражей порядка в соседний дом.
Полиция предполагает, что в нем может проживать мать малыша. Стражи порядка обходят квартиры.