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07:17 (мск), источник: 365info.kz

Младенца нашли в подвале недостроенного дома в Уральске

Плакавшего ребенка обнаружил сторож во время обхода территории.

Источник: 365info.kz

Вечером 26 июня в Уральске в подвале недостроенного дома найден младенец. Малыш был завернут в одеяло и перевязан платком. На вид ему около полутора месяцев, сообщает mgorod.kz.

По данным полицейских, малыш выглядит ухоженным, состояние его стабильное. Взявшая след полицейская собака привела стражей порядка в соседний дом.

Полиция предполагает, что в нем может проживать мать малыша. Стражи порядка обходят квартиры.

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