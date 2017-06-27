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07:23 (мск), источник: VLADNEWS

Малолетняя девочка пострадала в ДТП во Владивостоке

Водитель управлял транспортным средством, не имея прав.

Источник: VLADNEWS

В отдел полиции поступило сообщение из клинической больницы № 2 Владивостока о том, что в медучреждение доставлен малолетний ребенок, получивший ушибленные раны лица в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 20-летний водитель, не имеющий прав на управление транспортным средством, двигаясь с проспекта Красного Знамени в сторону улицы Всеволода Сибирцева, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi Pajero Mini. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения правонарушитель отказался.

В результате ДТП телесные повреждения получила трехлетняя пассажирка внедорожника. С диагнозом: ушибленная рана лица девочка была доставлена во Владивостокскую клиническую больницу. Ей назначено амбулаторное лечение.

В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует».

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