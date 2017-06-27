В Красноярске труп мужчины пролежал в квартире четыре месяца

На пр. Металлургов в Красноярске в одной из пятиэтажек четыре месяца пролежал труп мужчины. Об этом рассказывает ТВК. Жители дома жалуются на трупный запах в подъезде.

В январе этого года жильцы дома заметили, что их сосед пропал, после чего обратились в полицию. Тогда участковый ничего подозрительного в отсутствии пенсионера не заметил и дверь вскрывать не стал. Тело обнаружили лишь в апреле.

Жители пятиэтажки отмечают, что раньше трупного запаха они не чувствовали, так как на улице было холодно, а в квартире пенсионера стоят двойные двери. Когда потеплело, запах распространился по всему подъезду. Но для проведения санобработки в квартиру умершего сейчас попасть нельзя.

«Собрались так, что сами уже хотели вычистить квартиру. Управляющая компания сделала запрос на ключи, но никакой реакции нет. Управляющая дома каждый день ходит в нашу компанию, и ничего не меняется — никто ничего не делает», — рассказал житель дома Иван Тебеньков.

В данный момент ключи от квартиры находятся в полиции. В ведомстве пояснили, что войти в помещение можно будет только после завершения проверки и по решению суда, но никаких сроков правоохранители обозначить не могут.

«Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка. На время проведения проверки сотрудники полиции обязаны обеспечить безопасность этого жилища, то есть ограничить доступ», — пояснила начальник пресс-службы МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая.

В ведомстве также добавили, что «как только будет принято процессуальное решение, вопрос с ключом будет решен, и он будет передан тому, кому положено».