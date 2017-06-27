Жителя Омской области на дорогом внедорожнике, по вине которого в ДТП погиб ребенок, отправили в тюрьму на 3 года

Калачинский городской суд приговорил 46-летнего местного жителя Анатолия К. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 6 августа 2016 года пьяный Анатолий ехал на дорогом внедорожнике по магистрали «Калачинское — Великорусское — Иртыш». Мужчина отвлекся на несколько секунд, однако этого времени хватило, чтобы автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115».

Пассажир «ВАЗа», 11-летний мальчик, получил тяжелые травмы головы и живота с развитием осложнений. Ребенок погиб спустя 3 месяца в БУЗОО ГДКБ № 3 Омска.

Анатолий полностью признал свою вину и добровольно выплатил семье погибшего ребенка 3 миллиона рублей, возместив вред. Тем не менее, по решению Калачинского суда, мужчина отправится в колонию общего режима на 3 года. Также любителя пьяной езды лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.