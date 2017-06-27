Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Любовь облегчает боль
Тысячи жителей Львова вышли на массовую акцию
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Владимир Фриске заговорил о новом обмане Шепелева - СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
07:23 (мск), источник: Om1.ru

Жителя Омской области на дорогом внедорожнике, по вине которого в ДТП погиб ребенок, отправили в тюрьму на 3 года

Мужчина пьяным сел за руль и врезался в машину на встречке. Погиб 11-летний мальчик.

Калачинский городской суд приговорил 46-летнего местного жителя Анатолия К. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 6 августа 2016 года пьяный Анатолий ехал на дорогом внедорожнике по магистрали «Калачинское — Великорусское — Иртыш». Мужчина отвлекся на несколько секунд, однако этого времени хватило, чтобы автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115».

Пассажир «ВАЗа», 11-летний мальчик, получил тяжелые травмы головы и живота с развитием осложнений. Ребенок погиб спустя 3 месяца в БУЗОО ГДКБ № 3 Омска.

Анатолий полностью признал свою вину и добровольно выплатил семье погибшего ребенка 3 миллиона рублей, возместив вред. Тем не менее, по решению Калачинского суда, мужчина отправится в колонию общего режима на 3 года. Также любителя пьяной езды лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске признали неприемлемой рекламу интим-салонов
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь