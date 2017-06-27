В Черкассах полиция задержала серийного убийцу

«Работая над раскрытием убийства 78-летней пенсионерки, тело которой было обнаружено на прошлой неделе в собственном домовладении, полицейские получили информацию о личности, которая может быть причастна к совершению данного уголовного правонарушения. Обнаруженные на месте преступления вещественные доказательства и показания свидетелей указывали на причастность к данному уголовного правонарушения ранее судимого 33-летнего жителя Чигиринского района», — говорится в сообщении.

В Черкасской области правоохранители задержали жителя Чигиринского района, который подозревается в причастности к двум убийствам и серии краж. Об этом сообщила пресс-служба области.

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Оперативники получили информацию, что подозреваемый был замечен в Чигиринском районе. Проверяя полученную информацию, оперативники обнаружили его на мосту через реку в селе Байбузы.

«Увидев полицейских, мужчина начал убегать и прыгнул с моста в реку. Полицейские быстро окружили место, где предположительно скрывался злоумышленник и устроив тщательное прочесывание территории. Задержали беглеца вблизи берега, он пытался спрятаться в камышах», — уточнили в полиции.

Во время беседы с полицейскими злоумышленник признался в причастности к совершению убийства пенсионерки в Черкасском районе и рассказал о своей причастности еще к серии краж на территории области и в совершении убийства 66-летнего мужчины в Чигиринском районе, тело которого было обнаружено месяц назад по месту жительства.

Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных статьями 115 (Умышленное убийство) и 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривает наказание к виде лишения свободы сроком до 15 лет. Сейчас продолжается следствие.

Как сообщалось ранее, на столичной Оболони в результате пьяной драки погиб мужчина, оперативники задержали убийцу.