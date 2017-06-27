Непогода в Украине: без света остались почти 90 населенных пунктов, есть жертвы
Сообщается, что на территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей были повалены 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и 3 объектов
Сообщается, что на территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей были повалены 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и 3 объектов
КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В результате осложнения погодных условий в период
Так, в Хмельницкой области обесточены 32 населенных пункта, в Черкасской — 32 н.п., в Винницкой — 22 н.п.
«На территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) погиб 1 человек, были повалены 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и 3 объектов
К ликвидации последствий непогоды были привлечены 68 чел. и 19 ед.п., в том числе от ГСЧС 37 чел. личного состава и 9 ед. тех.
Ранее сообщалось, что ливень, который накрыл
Также сообщалось, что во Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.