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08:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Непогода в Украине: без света остались почти 90 населенных пунктов, есть жертвы

Сообщается, что на территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей были повалены 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и 3 объектов социально-бытовой сферы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В результате осложнения погодных условий в период 26—27 июня произошло обесточивание 86 населенных пунктов в трех областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Хмельницкой области обесточены 32 населенных пункта, в Черкасской — 32 н.п., в Винницкой — 22 н.п.

«На территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) погиб 1 человек, были повалены 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и 3 объектов социально-бытовой сферы», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 68 ​​чел. и 19 ед.п., в том числе от ГСЧС 37 чел. личного состава и 9 ед. тех.

Ранее сообщалось, что ливень, который накрыл Каменец-Подольский в понедельник, 26 июня, превратил улицы города в горные реки.

Также сообщалось, что во Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.

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