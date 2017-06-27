Двое остаются в больнице после ДТП с автобусом казачьего ансамбля на трассе «Байкал»
Автобус с участниками ансамбля перевернулся 26 июня.
Автобус с участниками ансамбля перевернулся 26 июня.
Двое пострадавших в ДТП с автобусом ансамбля «Забайкальские казаки» в Иркутской области остаются в больнице, один из них в реанимации. Об этом сообщили журналистам в
Ранее сообщалось, что из 10 госпитализированных участников ансамбля двое получили травмы средней степени тяжести — это руководители ансамбля Нина и Станислав Наконечные.
«Состояние двух человек, получивших наиболее тяжелые травмы, стабилизировалось. Одного из них в понедельник вечером перевели из реанимации в общую палату, еще одного пациента из реанимации, возможно, переведут в течение дня», — сказал представитель ведомства.
По его словам, остальные восемь участников ансамбля, поступившие также накануне в Слюдянскую районную больницу, отказались от дальнейшей госпитализации.
Автобус с участниками ансамбля перевернулся 26 июня на серпантине в Слюдянском районе Иркутской области. Причины происшествия уточняются.