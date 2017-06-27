В Екатеринбурге в суд направят дело сотрудника колонии, которого обвиняют в организации истязаний осужденных

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, в 2012—2013 годах замначальника колонии организовал в отрядах, режимных и иных объектах ИК иерархическую структуру среди осужденных. Согласно иерархии, дневальные полностью подчинялись заместителю начальника колонии, координировали с ним свою деятельность, получали от него обязательные для исполнения указания и поручения, в том числе о совершении противоправных действий в отношении осужденных, ежедневно докладывали ему о результатах их исполнения, за что, по указанию и с ведома бывшего заместителя начальника колонии, им предоставлялись дополнительные права. Замначальника также организовывал противоправные действиях своих подчиненных, что фиксировалось на видео, говорится в материалах дела.

«16 ноября 2012 года в ИК № 2 для отбытия наказания прибыл осужденный. Он, находясь в помещении “комнаты досмотра” карантинного отделения, отказался выполнять незаконное требование “активистов” надеть на руку красную повязку и произнести фразу, в связи с чем заранее приготовленной дубинкой активисты нанесли ему не менее 15 ударов в область живота. Затем, продолжая реализацию задуманного, нанесли каждый не менее 10 ударов руками и ногами в область головы, туловища и конечностей осужденного. На следующий день, находясь в помещении туалета карантинного отделения ИК № 2, заставили указанного осужденного раздеться догола, чем унизили его честь и достоинство, после чего каждый нанес потерпевшему многочисленные удары ногами в область нижних конечностей, руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей. При этом один из активистов произвел мочеиспускание на осужденного, причинив последнему моральные страдания, унизив его честь и достоинство», — сообщили в пресс-службе.

Из-за полученных ударов осужденный потерял сознание, после чего его пристегнули наручниками к металлической кровати.