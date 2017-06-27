При взрыве автомобиля в Киеве пострадали люди
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Во вторник утром в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали люди, сообщает городской
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Во вторник утром в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали люди, сообщает городской
«Сильный взрыв произошёл сегодня утром на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов. Детали пока выясняются. Известно только лишь, что есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
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