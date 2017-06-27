При взрыве автомобиля в Киеве пострадали люди

«Сильный взрыв произошёл сегодня утром на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов. Детали пока выясняются. Известно только лишь, что есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за инцидента перекрыто движение.