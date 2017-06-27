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09:35 (мск), источник: Интерфакс

При взрыве автомобиля в Киеве пострадали люди

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Во вторник утром в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали люди, сообщает городской интернет-портал «Киев Оперативный».

«Сильный взрыв произошёл сегодня утром на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов. Детали пока выясняются. Известно только лишь, что есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за инцидента перекрыто движение.

Комментарии
1
Валентин Караванцев
Как же цинично описывает случившееся эта Ника Шухина. "человек, вернее , то,что от него осталось, не выжило:(" Нормальный человек так напишет?
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