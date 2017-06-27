Полиция подтвердила гибель водителя взорвавшегося в Киеве «Мерседеса»

«В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль “Мерседес”… В результате происшествия погиб водитель», — сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате взрыва в машине один человек погиб и еще двое пострадали. Городской портал «Киев Оперативный» отмечал, что инцидент произошел утром на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов.

По данным интернет-издания «dtp.kiev.ua», в момент взрыва водитель находился в салоне. «Части автомобиля разлетелись по периметру 100 метров и задели другие авто. На месте “скорая” и спасатели ГСЧС. Пытаются освободить водителя. Предварительно, погиб один человек. Двое пострадавших», — говорится в заметке.

На место ЧП выехали машины «скорой помощи» и правоохранительные органы. Движение автотранспорта на указанном участке дорог перекрыто.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями о ЧП правоохранителей или представителей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.