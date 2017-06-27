Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Сеть в восторге от фото тела Королевой в синем бикини - СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10:12 (мск), источник: Интерфакс

Полиция подтвердила гибель водителя взорвавшегося в Киеве «Мерседеса»

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — В Главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве подтвердили гибель человека в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева во вторник утром.

«В 8:16 правоохранители получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль “Мерседес”… В результате происшествия погиб водитель», — сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате взрыва в машине один человек погиб и еще двое пострадали. Городской портал «Киев Оперативный» отмечал, что инцидент произошел утром на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов.

По данным интернет-издания «dtp.kiev.ua», в момент взрыва водитель находился в салоне. «Части автомобиля разлетелись по периметру 100 метров и задели другие авто. На месте “скорая” и спасатели ГСЧС. Пытаются освободить водителя. Предварительно, погиб один человек. Двое пострадавших», — говорится в заметке.

На место ЧП выехали машины «скорой помощи» и правоохранительные органы. Движение автотранспорта на указанном участке дорог перекрыто.

«Интерфакс» пока не располагает комментариями о ЧП правоохранителей или представителей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с РФ
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
BMW нового поколения: официальные фото BMW представила кроссовер Х3 очередной генерации
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь