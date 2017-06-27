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10:28 (мск), источник: РИА Крым

За «благодарность» таможеннику украинец получил уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости (Крым). В пункте пропуска «Армянск» таможенниками был задержан гражданин Украины, который попытался подкупить сотрудника ведомства, о чем сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Источник: РИА "Новости"

По данным таможенников, мужчина прибыл для прохождения контроля в пункт пропуска, имея при себе 500 килограммов личных вещей, которые он должен был задекларировать и уплатить таможенные платежи. Столь крупный багаж, по словам гражданина сопредельного государства, ему понадобился ввиду переезда на постоянное место жительства в Крым.

Сотрудники таможенного поста приняли решение о возврате транспортного средства обратно на территорию Украины. Чтобы разрешить ситуацию украинец попытался «договориться» с сотрудниками контрольного органа, предложив «благодарность».

Таможенник отказался от взятки и предупредил взяткодателя об ответственности. Однако, гражданин сопредельного государства не отказался от своих намерений и во время заполнения документов на возврат транспортного средства подсунул 100 долларов в свой паспорт, со словами «это благодарность от души».

В результате данных действий против гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

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