За «благодарность» таможеннику украинец получил уголовное дело

По данным таможенников, мужчина прибыл для прохождения контроля в пункт пропуска, имея при себе 500 килограммов личных вещей, которые он должен был задекларировать и уплатить таможенные платежи. Столь крупный багаж, по словам гражданина сопредельного государства, ему понадобился ввиду переезда на постоянное место жительства в Крым.

Сотрудники таможенного поста приняли решение о возврате транспортного средства обратно на территорию Украины. Чтобы разрешить ситуацию украинец попытался «договориться» с сотрудниками контрольного органа, предложив «благодарность».

Таможенник отказался от взятки и предупредил взяткодателя об ответственности. Однако, гражданин сопредельного государства не отказался от своих намерений и во время заполнения документов на возврат транспортного средства подсунул 100 долларов в свой паспорт, со словами «это благодарность от души».

В результате данных действий против гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.