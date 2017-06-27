Владельца воронежского «Павловскгранита» решили оставить без имения в Подмосковье

Личное банкротство может стоить воронежскому бизнесмену Сергею Пойманову имения в Подмосковье. Финансовый управляющий Алексей Базарнов пытается включить жилой дом, постройки и участок, на котором они расположены, в конкурсную массу, сообщил «Коммерсантъ». Для этого он пытается через суд аннулировать соглашение Сергея Пойманова с бывшей женой при разводе.

Согласно документам, экс-супруге и четверым детям бизнесмена перешли в собственность 44% долей дома. На их содержание коммерсант обязался выплачивать по 700 тыс. рублей в месяц. Сергей Пойманов проживает и официально зарегистрирован том же доме, ему принадлежат остальные 56% долей.

Бизнесмена Сергея Пойманова признали банкротом в 2016 году, он задолжал кредиторам 2 млрд рублей, и сейчас проходит процедуру банкротства. При этом Сергея Пойманова задержали в мае 2017 года в Москве по обвинению в злоупотреблении полномочиями, из-за которых компания «Павловскгранит-Инвест» потеряла активы на 930 млн рублей. Пресненский райсуд арестовал Сергея Пойманова до 7 июля. По версии следствия, Пойманов организовал вывод активов из «Павловскгранита» с помощью офшоров, чтобы избавиться от контроля крупнейших кредиторов предприятия — «Сбербанка» и «Сбербанк Капитала». Незаконные операции он совершил в 2011 году в два этапа. Но в итоге всё равно остался без предприятия из-за долгов, в чём обвинил «Сбербанк» и Германа Грефа. Имя воронежского коммерсанта прогремело на всю страну в январе 2017 года в связи с иском к Сбербанку и его топ-менеджерам, в первую очередь к Герману Грефу.

История «Павловскгранита» стала поводом для нескольких уголовных дел против Сергея Пойманова. Одно из них слушается сейчас в воронежском суде. Согласно обвинению, в июле 2011 года учредитель ООО «Павловскгранит-Бетон» и депутат облдумы Сергей Пойманов вывел из собственности компании единственный ее актив — бетонно-растворный узел и земельный участок под ним.

Следователи отследили цепочку, как недвижимость оказалась в ООО «Росгранит» — фирме, аффилированной с Сергеем Поймановым. Позже Пойманов через свою фирму ООО «ДорИнвестСтрой» продал бетонный комплекс некому ИП за 15 млн рублей. Своими действиями Сергей Пойманов увеличил неплатежеспособность ООО «Павловскгранит-Бетон», что привело к банкротству компании по инициативе кредиторов. Для продолжения процесса в воронежском суде Сергея Пойманова к середине июля конвоируют в Воронеж.