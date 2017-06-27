Владельца воронежского «Павловскгранита» решили оставить без имения в Подмосковье
При банкротстве бизнесмена дом хотят продать с молотка.
При банкротстве бизнесмена дом хотят продать с молотка.
Личное банкротство может стоить воронежскому бизнесмену Сергею Пойманову имения в Подмосковье. Финансовый управляющий Алексей Базарнов пытается включить жилой дом, постройки и участок, на котором они расположены, в конкурсную массу, сообщил «Коммерсантъ». Для этого он пытается через суд аннулировать соглашение Сергея Пойманова с бывшей женой при разводе.
Согласно документам,
Бизнесмена Сергея Пойманова признали банкротом в 2016 году, он задолжал кредиторам 2 млрд рублей, и сейчас проходит процедуру банкротства. При этом Сергея Пойманова задержали в мае 2017 года в Москве по обвинению в злоупотреблении полномочиями,
История «Павловскгранита» стала поводом для нескольких уголовных дел против Сергея Пойманова. Одно из них слушается сейчас в воронежском суде. Согласно обвинению, в июле 2011 года учредитель ООО «Павловскгранит-Бетон» и депутат облдумы Сергей Пойманов вывел из собственности компании единственный ее актив —
Следователи отследили цепочку, как недвижимость оказалась в ООО «Росгранит» — фирме, аффилированной с Сергеем Поймановым. Позже Пойманов через свою фирму ООО «ДорИнвестСтрой» продал бетонный комплекс некому ИП за 15 млн рублей. Своими действиями Сергей Пойманов увеличил неплатежеспособность ООО «Павловскгранит-Бетон», что привело к банкротству компании по инициативе кредиторов. Для продолжения процесса в воронежском суде Сергея Пойманова к середине июля конвоируют в Воронеж.