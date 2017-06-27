В Самарской области подвели итоги операции «Грабитель»

В течение нескольких дней полицейские проверили порядка 700 жителей региона, в том числе около — 300, имеющих судимости за совершение имущественных преступлений. Оперативники отработали более 400 мест возможного сбыта похищенного имущества. В рамках операции сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 11 грабежей и разбоев, из них 2 преступления по горячим следам. На учет поставлены около 240 человек.

Так, в Самаре 4 июня текущего года из ювелирного салона была похищена золотая цепочка стоимостью 31 000 рублей. В ходе работы на месте происшествия и общения с персоналом магазина сотрудники полиции выяснили приметы предполагаемого злоумышленника. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как установили оперуполномоченные уголовного розыска, 37-летний житель Самары воспользовался тем, что продавец торговой точки отвлекся, и похитил с прилавка два флакона шампуня. Средство для мытья волос мужчина успел продать. В отношении подозреваемого следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Утром 26 мая из магазина, расположенного на улице Льва Толстого в городе Самаре, были похищены два флакона шампуня. В ходе работы на месте происшествия и общения с персоналом магазина сотрудники полиции выяснили приметы предполагаемого злоумышленника. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как установили оперуполномоченные уголовного розыска, 37-летний житель Самары воспользовался тем, что продавец торговой точки отвлекся, и похитил с прилавка два флакона шампуня. Средство для мытья волос мужчина успел продать. В отношении подозреваемого следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.