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10:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде шестилетний ребенок выпал из окна на козырек подъезда

Мальчик доставлен в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Шестилетний мальчик выпал из окна между третьим и четвертым этажами на козырек подъезда в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в понедельник, 26 июня, в 19:41, в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в медучреждение с травмами доставлен ребенок. Как выяснилось, мальчик с разрешения матери пошел гулять во двор, однако, на улицу так и не вышел. Ребенок вылез в окно и упал.

В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку и просят волгоградцев быть внимательнее к своим детям. «Не оставляйте их без присмотра даже дома», — добавили в ГУ МВД.

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