В Николаеве со стрельбой ограбили секонд-хенд

«Двадцать четвертого июня в 18:21 в магазин, расположенный на пересечении ул. Садовая и пр. Центральный, ворвались двое мужчин в медицинских масках на лицах и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, потребовали деньги из кассы», — говорится в сообщении.

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Вооруженное ограбление магазина секонд-хенд произошло в Николаеве, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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По данным полиции, нападавшие произвели несколько выстрелов в потолок, после чего забрали выручку магазина, в сумме около 10 000 гривен, и скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавших в результате выстрелов нет.

Следователями Центрального отдела полиции ГУНП начато уголовное производство по ч.3 ст. 187 УК Украины (разбой). Устанавливаются личности преступников и принимаются меры по их задержанию.

Ранее сообщалось об ограблении ювелирного магазина в Киеве.