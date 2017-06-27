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10:29 (мск), источник: Tengrinews

2 парня утонули, спасая девушку в Алматинской области

В Алматинской области утонули три человека, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Трагедия произошла в селе Актоган Енбекшиказахского района. Как сообщили в ДЧС Алматинской области, двое парней увидели, что река уносит девушку, и бросились ей на помощь, но сами не смогли выплыть из воды.

«26 июня в 17 часов 25 минут в Енбекшиказахском районе на реке “Шелек” утонули три человека: двое парней 1995 года рождения и 1984 года рождения и девушка 1988 года рождения. Парни, увидев, что в реке тонет девушка, начали помогать ей, но сами попали в беду. В 17 часов 25 минут тело девушки извлечено из воды очевидцами. Поиски тел парней продолжаются», — отметил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

Поисковая операция находится на активной фазе, с привлечением сотрудников ДЧС и полиции, отметили в ведомстве.

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