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11:59 (мск), источник: Новая Кубань

В Туапсинском районе грузовая «Газель» протаранила две иномарки

В результате ДТП скончалась пассажирка одной из легковых машин.

Краснодар. 27 июня — Новая Кубань. Авария произошла вчера в поселке Небуг Туапсинского района. Видео с места происшествия выложено в Интернет.


По предварительным данным, грузовая «Газель» на большой скорости врезалась в две иномарки, стоящие на перекрестке. Наибольший удар получила первая машина, которую «Газель» буквально придавила. По не уточненной информации, женщина, ехавшая в этой иномарке, скончалась.

Подробности случившегося уточняются.

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