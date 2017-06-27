В Туапсинском районе грузовая «Газель» протаранила две иномарки

Краснодар. 27 июня — Новая Кубань. Авария произошла вчера в поселке Небуг Туапсинского района. Видео с места происшествия выложено в Интернет.



По предварительным данным, грузовая «Газель» на большой скорости врезалась в две иномарки, стоящие на перекрестке. Наибольший удар получила первая машина, которую «Газель» буквально придавила. По не уточненной информации, женщина, ехавшая в этой иномарке, скончалась.



Подробности случившегося уточняются.