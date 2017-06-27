После спасения розовых собак под Геленджиком полиция проводит проверку

Ранее в сообществе «Хаски Хэлп» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что зоозащитники обнаружили под Геленджиком двух брошенных собак породы самоед с выкрашенной в розовый цвет шерстью. По словам активистов, собак использовали в качестве реквизита для платных уличных фотосессий, а когда животные «отработали свое», хозяева оставили их в лесу в 60 километрах от Геленджика. Волонтеры не исключают, что в лесу мог остаться третий пес, который сторонится людей.