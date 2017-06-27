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11:24 (мск), источник: РБК

При взрыве автомобиля в Киеве погиб командир спецназа разведки Украины

В Киеве утром 27 июня подорвали автомобиль, водитель, находившийся в нем, умер. Погибший оказался командиром спецназа Главного управления Минобороны Украины Максим Шаповал. Полиция расследует происшествие как теракт.

При взрыве автомобиля в Соломенском районе Киева погиб один из руководителей управления разведки министерства обороны Украины Максим Шаповал. Об этом газете «Украинская правда» сообщили в Минобороны, в правоохранительных органах и заявили источники издания.

Погибший был начальником резерва управления разведки Минобороны Украины, уточняет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Личность погибшего была установлена после обнаружения на месте взрыва служебного удостоверения. В то же время издание «Обозреватель» указывает, что погибшего звали Максим Шаповалов и он был руководителем «одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины».

Ранее МВД Украины квалифицировало происшествие как теракт и возбудило уголовное дело по статье 258 УК Украины (теракт).

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