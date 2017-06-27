При взрыве автомобиля в Киеве погиб командир спецназа разведки Украины

При взрыве автомобиля в Соломенском районе Киева погиб один из руководителей управления разведки министерства обороны Украины Максим Шаповал. Об этом газете «Украинская правда» сообщили в Минобороны, в правоохранительных органах и заявили источники издания.

Погибший был начальником резерва управления разведки Минобороны Украины, уточняет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Личность погибшего была установлена после обнаружения на месте взрыва служебного удостоверения. В то же время издание «Обозреватель» указывает, что погибшего звали Максим Шаповалов и он был руководителем «одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины».

Ранее МВД Украины квалифицировало происшествие как теракт и возбудило уголовное дело по статье 258 УК Украины (теракт).