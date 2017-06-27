Пожар в Бахчисарайском районе: спасли мужчину и эвакуировали троих детей
Пожар в Бахчисарайском районе произошёл в жилом многоквартирном доме в с. Табачное, в трёхкомнатной квартире.
Пожар в Бахчисарайском районе произошёл в жилом многоквартирном доме в с. Табачное, в трёхкомнатной квартире.
Пострадал 38-летний мужчина. Огнеборцы эвакуировали его из опасной зоны и передали медикам скорой медицинской помощи. Также со второго этажа было эвакуировано 5 человек, 3 из которых несовершеннолетние дети. Причина пожара будет установлена экспертами, — отметили в