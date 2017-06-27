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12:01 (мск), источник: КрымPress

Пожар в Бахчисарайском районе: спасли мужчину и эвакуировали троих детей

Пожар в Бахчисарайском районе произошёл в жилом многоквартирном доме в с. Табачное, в трёхкомнатной квартире.

Пострадал 38-летний мужчина. Огнеборцы эвакуировали его из опасной зоны и передали медикам скорой медицинской помощи. Также со второго этажа было эвакуировано 5 человек, 3 из которых несовершеннолетние дети. Причина пожара будет установлена экспертами, — отметили в пресс-службе МЧС РФ в РК. Всего с начала года крымские спасатели 442 раза выезжали для ликвидации пожаров и спасению людей на них. В результате слаженных действий огнеборцев чрезвычайного ведомства и быстрого реагирования на ЧП было спасено более 119 человек, 14 из которых дети. Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате пренебрежения и нарушения гражданами правил пожарной безопасности. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких, — обращаются к жителям и гостям полуострова спасатели.

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