Площадь лесных пожаров сократилась более чем на 208 тысяч га в Иркутской области
Всего ликвидировано 11 очагов.
Всего ликвидировано 11 очагов.
Площадь зарегистрированных лесных пожаров уменьшилась более чем на 208 тысячи га по сравнению с предыдущими сутками в Иркутской области. На землях лесного фонда ликвидировано 11 очагов на общей площади 1,2 тысячи га, покрытых лесом, 23,5 га редколесья и 26 нелесных га: три — в Иркутском районе, по два — в Усольском и Шелеховском районах, по одному — в Нижнеилимском, Чунском, Тайшетском и Братском районах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В локализованном состоянии на утро 27 июня перешло 12 пожаров общей площадью 8,03 тысячи га, покрытых лесом, и 200 га редколесья: четыре — в Качугском районе, два — в
«На землях лесного фонда действовал 21 пожар на общей площади 11,8 тысячи га, покрытый лесом, 221 га редколесья и 1,2 тысячи нелесных га. В
В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: пять — в Катангском районе, четыре — в Бодайбинском, два — в Тулунском, один — в
Для тушения лесных пожаров 26 июня было задействовано 1176 человек, в том числе 280
Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 757 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложен 771 административный штраф на общую сумму 9,6 млн рублей. В понедельник, 26 июня, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 12 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 18 должностных лиц, а также 581 гражданин на общую сумму 1,9 млн рублей, возбуждено 299 административных расследований. На территории всей области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, которые запрещается посещать и вести там любую производственную деятельность, кроме тушения пожаров.
По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском,
Также указом губернатора Иркутской области на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации