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12:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Площадь лесных пожаров сократилась более чем на 208 тысяч га в Иркутской области

Всего ликвидировано 11 очагов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Площадь зарегистрированных лесных пожаров уменьшилась более чем на 208 тысячи га по сравнению с предыдущими сутками в Иркутской области. На землях лесного фонда ликвидировано 11 очагов на общей площади 1,2 тысячи га, покрытых лесом, 23,5 га редколесья и 26 нелесных га: три — в Иркутском районе, по два — в Усольском и Шелеховском районах, по одному — в Нижнеилимском, Чунском, Тайшетском и Братском районах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

В локализованном состоянии на утро 27 июня перешло 12 пожаров общей площадью 8,03 тысячи га, покрытых лесом, и 200 га редколесья: четыре — в Качугском районе, два — в Усть-Кутском, по одному — в Иркутском, Усольском, Жигаловском, Киренском, Казачинско-Ленском и Братском районах. Кроме того, накануне локализован очаг площадью 134 га на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Слюдянском районе.

«На землях лесного фонда действовал 21 пожар на общей площади 11,8 тысячи га, покрытый лесом, 221 га редколесья и 1,2 тысячи нелесных га. В Казаачинско-Ленском районе зарегистрировано пять таких очага, в Качугском и Мамско-Чуйском районах — по три, в Жигаловском — два, в Усть-Удинском, Черемховском, Бодайбинском, Тайшетском, Слюдянском, Шелеховском, Киренском и Тулунском районах — по одному. Еще три возгорания общей площадью 2,9 тысячи га действовало на землях ФГБУ “Заповедное Прибайкалье” в Качугском районе, и один очаг на 170 га, покрытых лесом, и 30 га редколесья — в Нижнеудинском военном лесничестве на территории Чунского района», — отметили в пресс-службе.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: пять — в Катангском районе, четыре — в Бодайбинском, два — в Тулунском, один — в Усть-Удинском районе. Общая площадь этих возгораний составляет 17,8 тысячи лесных га, 14,8 тысячи га редколесья и лесотундры. На пожаре в Усть-Удинском районе ведется наземное окарауливание.

Для тушения лесных пожаров 26 июня было задействовано 1176 человек, в том числе 280 пожарных-десантников, а также 259 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов осуществляли четыре самолета Ан-2, четыре CESSNA-172, два Як-18, четыре вертолета Ми-8. В тушении пожаров были задействованы самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 МЧС России. Общий налет авиационной техники составил 76 часов 33 минуты.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 757 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложен 771 административный штраф на общую сумму 9,6 млн рублей. В понедельник, 26 июня, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 12 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 18 должностных лиц, а также 581 гражданин на общую сумму 1,9 млн рублей, возбуждено 299 административных расследований. На территории всей области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, которые запрещается посещать и вести там любую производственную деятельность, кроме тушения пожаров.

По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Братском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Ольхонском, Иркутском, Шелеховском и Баяндаевском районах. Четвертый класс — в Киренском, Усть-Кутском, Осинском, Ангарском и Слюдянском рйонах. Третий класс — в Катангском, Усть-Илимском, Чунском, Нижнеудинском и Эхирит-Булагатском районах.

Также указом губернатора Иркутской области на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Действует запрет на посещение лесов гражданами, на въезд в леса транспортных средств, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров. Также введен запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.

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