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11:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Пожар на городской свалке Челябинска до сих пор не потушен

Открытое пламя ликвидировано, в работе пожарных задействована техника собственника полигона ТБО.

Продолжается работа челябинских пожарных по тушению пожара на городской свалке в Челябинске. Место возгорания на полигоне ТБО разбирают, проливают водой, в работе задействована крупная дорожно-строительная техника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сегодня на 7 часов утра объявлена ликвидация открытого горения, но тушение продолжается до сих пор. Происходит тление внутри и пожар считается не потушенным на данный момент. Сейчас производится дальнейшая разборка и проливка и отсыпка очага возгорания. На это потребуется еще несколько дней. По оценкам пожарных один-два дня», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

В челябинском МЧС уточнили, что возможно потребуется меньше времени. Это будет зависеть от успешности в работе на месте возгорания пожарных расчетов, а также от погодных условий.

Отметим, одной из причин возгорания на свалке стали погодные условия. Сильный, шквалистый ветер возможно раздул тлеющий мусор на свалке, огонь разгорелся до открытого пламени. «Приток воздуха он всегда способствует распространению огня», отметили в МЧС. При этом в ведомстве уточнили, что не факт что это стало причиной возгорания, но что это стало причиной распространения огня — однозначно.

«Причины возгорания на текущий момент не известны, они будут выясняться, когда пожар будет полностью потушен. По ущербу тоже самое. Его будет определять собственник объекта», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Собственник челябинской городской свалки — МУП «Горэкоцентр». Он на место пожара к пожарным расчетам выделил технику — бульдозеры и самосвалы. В мероприятиях участвуют сотрудники «Горэкоцентра» — водители, которые задействованы на крупногабаритной технике в работах по устранению пожара.

Напомним, вечером 25 июня возникло возгорание на городской свалке, которое заметили жители домов, расположенных в прямой видимости правого борта полигона ТБО, расположенного в черте Челябинска. Они сфотографировали открытые языки пламени, густой дым и разместили информацию в социальных сетях. Жители опасаются последствий для здоровья от дыма после горения мусора, который может быть токсичным.

К тушению пожара МЧС приступили 26 июня. В ликвидации возгорания задействовано 6 пожарных автоцистерн, 3 водовозки, 4 бульдозера, 5 самосвалов. Всего к противопожарным работам привлечено: 39 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС: 21 сотрудник и 7 единиц спецтехники.

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