В Челябинской области появился наркотик, убивающий за считанные месяцы

Сегодня на учёте у наркологов стоят порядка 10 тысяч южноуральцев. Основная масса — потребители синтетических наркотиков.

Серьёзное беспокойство медицинского сообщества и челябинской городской администрации вызывает рост смертей из-за нового препарата — высокотоксичного карфентанила, который в народе называют «белым китайцем». При его употреблении смерть может вызвать не только передозировка: его состав, в принципе, смертельно опасен. В прошлом году наркотик погубил 135 южноуральцев. По информации, предоставленной областным бюро судебно-медицинской экспертизы, с начала 2017 года в Челябинске после употребления наркотиков скончались 109 человек, 90 из них употребляли именно «белого китайца». Самое страшное, что средний срок жизни наркомана, употребляющего «белого китайца», исчисляется несколькими месяцами.

«Наркотики обычно покупают в ночных клубах, на дискотеках, в интернете, — констатировал факт начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области Радик Гиздатов. — В этом году было проведено масштабное социологическое исследование. Выяснилось, что треть населения не знает, где купить наркотики. Основными причинами распространения наркомании респонденты назвали моральную деградацию, вседозволенность, неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие, доступность наркотиков, излишнюю свободу и отсутствие организованного досуга».

«Наркотики изменились и обладают мощным психотропным эффектом, — отметил главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский. — У их потребителей развиваются депрессивные расстройства, склонность к суициду. Если пять лет назад практически не было психозов в результате потребления наркотиков, то сегодня в нашу больницу ежедневно доставляют 1−2 пациентов в состоянии острого психического расстройства. И нынче порядка 1,7% населения Челябинской области находится под наблюдением психиатров-наркологов».

Напомним, что в 2016 году в нашем регионе было выявлено 6200 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены более 3 тыс. человек. 30% из них сегодня осуждены и находятся в местах лишения свободы. С начала 2017 года в области изъято 386 кг наркотиков.