В Омской области возбудили дело по ложному доносу

В полицию обратился 39-летний житель с. Красный октябрь с сообщением о хищении с его банковской карты 15 000 рублей. Сельчанина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Подозревал он свою 25-летнюю знакомую, проживавшая в Омском районе, которая в октябре прошлого года около месяца у него гостила.

В ходе проведения очной ставки заявитель сознался, что сам дал ей карту, разрешив тратить деньги на покупки.

Согласно части 1 статьи 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на аналогичный срок.