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13:32 (мск), источник: БЕЛТА

Медработник из Волковыска подозревается во взятках за выдачу больничных

27 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волковысский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении медицинского работника и его пособника, обвиняемых в получении взяток за выдачу листков нетрудоспособности (ч.1 и 2 ст. 430 УК РБ). Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Источник: БЕЛТА

В середине июня оперативные работники Волковысского РОВД задержали одного из сотрудников районной центральной больницы и его знакомого неработающего местного жителя. Он передал врачу Br200 от рабочего одного из предприятий района за выдачу фиктивного листка нетрудоспособности.

Как выяснилось во время расследования, это был не первый случай получения взятки. За каждый день освобождения от выполнения трудовых обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью граждане платили Br20. В последующем денежное вознаграждение делилось поровну между врачом и пособником.

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«Обоим лицам предъявлены обвинения, применена мера пресечения в виде заключения под стражу, наложен арест на их имущество. Расследование продолжается. Следователи и сотрудники милиции проверяют обвиняемых на причастность к возможному совершению иных аналогичных преступлений», — отметил Сергей Шершеневич. Он подчеркнул, что в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям граждан, дававшим взятки обвиняемым. При этом следователи напоминают, что добровольное заявление о содеянном освобождает от уголовной ответственности.

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