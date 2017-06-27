Задержан судья Олег Мелничук
Сотрудники НАЦ проводят обыски в кабинете Олега Мелничука, который является судьей Кишиневского Суда.
Сотрудники НАЦ проводят обыски в кабинете Олега Мелничука, который является судьей Кишиневского Суда.
Данная спецоперация проводится в рамках расследования уголовного дела, заведенного на Мелничука еще в марте этого года, по факту незаконного обогащения.
Информацию подтвердил Генеральный Прокурор Республики Молдова Эдуард Харунжен, который обратился сегодня к Высшему Совету Магистратуры за одобрением на применение в отношении Мелничука