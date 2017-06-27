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13:28 (мск), источник: Actualitati.md

Задержан судья Олег Мелничук

Сотрудники НАЦ проводят обыски в кабинете Олега Мелничука, который является судьей Кишиневского Суда.

Источник: Actualitati.md

Данная спецоперация проводится в рамках расследования уголовного дела, заведенного на Мелничука еще в марте этого года, по факту незаконного обогащения.

Информацию подтвердил Генеральный Прокурор Республики Молдова Эдуард Харунжен, который обратился сегодня к Высшему Совету Магистратуры за одобрением на применение в отношении Мелничука уголовно-следственных мер. В свою очередь, ВСМ одобрил осуществление обысков и арест Олега Мелничука.

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