Задержан судья Олег Мелничук

Данная спецоперация проводится в рамках расследования уголовного дела, заведенного на Мелничука еще в марте этого года, по факту незаконного обогащения.

Информацию подтвердил Генеральный Прокурор Республики Молдова Эдуард Харунжен, который обратился сегодня к Высшему Совету Магистратуры за одобрением на применение в отношении Мелничука уголовно-следственных мер. В свою очередь, ВСМ одобрил осуществление обысков и арест Олега Мелничука.