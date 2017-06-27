На Южном Урале подростки камнями закидали грузовой поезд
В Челябинской области подростки камнями «закидали» грузовой поезд. Разбили лобовое стекло и едва не попали в машиниста.
В Челябинской области подростки камнями «закидали» грузовой поезд. Разбили лобовое стекло и едва не попали в машиниста.
ЧП произошло на перегоне «Миасс-Флюсовая». Трое подростков, самому младшему из которых 12 лет, гуляли по железнодорожным путям. Услышав сигнал приближающегося поезда, мальчики стали обкидывать его камнями. Один из булыжников разбил лобовое стекло. Лишь по случайности не пострадал машинист локомотива.
«В ходе проведения
В настоящее время в отношении законных представителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».