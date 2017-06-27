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13:27 (мск), источник: Uralpress.ru

На Южном Урале подростки камнями закидали грузовой поезд

В Челябинской области подростки камнями «закидали» грузовой поезд. Разбили лобовое стекло и едва не попали в машиниста.

ЧП произошло на перегоне «Миасс-Флюсовая». Трое подростков, самому младшему из которых 12 лет, гуляли по железнодорожным путям. Услышав сигнал приближающегося поезда, мальчики стали обкидывать его камнями. Один из булыжников разбил лобовое стекло. Лишь по случайности не пострадал машинист локомотива.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции Златоуста установили четырех несовершеннолетних правонарушителей, 2002, 2004 и 2005 годов рождения. Сотрудники ЛОП на станции Златоуст с несовершеннолетними и их родителями провели профилактическую беседу о последствиях противоправного поведения на железной дороге — объекте повышенной опасности», — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

В настоящее время в отношении законных представителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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