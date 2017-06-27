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13:29 (мск), источник: Uralpress.ru

Отец пропавшего Вани Котова написал заявление в полицию о порче имущества

Отец 11-летнего Ивана Котова, которого уже почти две недели ищут в Каслях (Челябинской области), подал заявление в полицию о нанесении ущерба имуществу неизвестными лицами.

Накануне в соцсетях появилась информация, что отца Вани избили неизвестные люди, представившиеся волонтерами. Но заявление об избиении от пострадавшего в полицию не поступило. «Зарегистрировано заявление только о нанесении ущерба имуществу. По данному факту проводится проверка», — рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как уже сообщало агентство, 11-летний Ваня Котов пропал без вести 14 июня. Мальчик днем поехал на велосипеде в библиотеку в школе № 25, получил книги, но домой не вернулся. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пункта «в» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Дело находится на контроле СК РФ.

Волонтеры совместно с водолазами и специалистами МЧС региона исследовали все близлежащие окрестности, лесную зону и озера. Но поиск результатов не дал.

Родители мальчика записали видеообращение к сыну, отец пропавшего уже дважды был на полиграфе.

Волонтеры с 26 июня временно прекратили поиски. Сейчас данным делом занимаются следственные органы.

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