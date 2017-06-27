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14:59 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Судостроительной в Калининграде «Фольксваген» сбил девятилетнего мальчика

Ребёнок пересекал проезжую часть не по переходу.

В областном центре произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний ребёнок. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария случилась в понедельник, 26 июня, в 16:10 на улице Судостроительной. Мальчик пересекал проезжую часть не по переходу, когда его сбил водитель «Фольксвагена». В результате ДТП школьник получил травмы.

Ещё двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров. По предварительным данным, при съезде с трассы 16-летний водитель скутера не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате он и 15-летний пассажир получили травмы.

В 07:00 в понедельник, 26 июня, в аварии на улице Железнодорожной в Калининграде пострадал велосипедист. Водитель «Митсубиси» сбил 35-летнего мужчину. С травмами его доставили в больницу.

В ведомстве также сообщили о ДТП в Нестеровском районе. Около 9:05 на трассе Добровольск — Кутузово водитель «Рено» из Челябинской области превысил скорость и врезался в дерево. В результате мужчину госпитализировали.

В 14:30 произошло ДТП на улице Менделеева в Калининграде. Водитель «Форда» сбил пешехода, идущего в попутном направлении. В результате инцидента 35-летний горожанин получил телесные повреждения.

На улице Горького в Калининграде в 16:15 водитель «Мерседеса» при повороте налево столкнулся с «Ауди». В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир второго автомобиля получили травмы.

В 19:45 на улице Суворова в Калининграде пьяный мужчина за рулём «Фольксвагена» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Ниссан». В результате водитель японского автомобиля получил травмы.

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