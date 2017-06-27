Полиция рассказала, какие машины чаще всего угоняют в Нижнем
С начала года в регионе было похищено 134 автомобиля.
С начала года в регионе было похищено 134 автомобиля.
Чаще всего в Нижнем Новгороде и Нижегородской области угоняют автомобили Mitsubishi и Mazda, сообщил на
По его словам, с начала года в регионе было похищено 134 автомобиля, это на 21,6% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период времени. Для сравнения, за первые пять месяцев 2016 года в области было угнано 173 авто.
На сегодняшний день нераскрытыми остаются 55 краж машин.
«Иногда автомобили обнаруживают в
Полицейский также отметил, что на протяжении последних нескольких лет самыми популярными марками у злоумышленников являются Mitsubishi и Mazda.