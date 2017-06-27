14-летний пермяк на мопеде протаранил скутер с ровесниками

Вечером 26 июня 2017 года в деревне Дружной (Еловский район) на улице Никольской столкнулись мопед и скутер.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 14-летний водитель мопеда не выбрал безопасную скорость и протаранил двигавшийся впереди скутер, которым управлял его сверстник.

Пострадали водитель скутера и его 15-летняя пассажирка, которая ехала без шлема.

По факту аварии проводится проверка. Следует отметить, что оба водителя не имеют прав.