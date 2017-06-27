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17:58 (мск), источник: ТАСС

При сносе ДК Серафимовича в центре Москвы оборвало провода

Движение по Среднему Тишинскому переулку перекрыто.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Фрагменты фасада здания Дома культуры (ДК) имени Серафимовича в центре Москвы обрушились днем во вторник на электрические провода во время начавшегося накануне сноса строения. Полиция перекрыла движение по всему Среднему Тишинскому переулку, где расположен ДК, передает корреспондент ТАСС.

На данный момент ТАСС не располагает комментариями экстренных служб и МВД.

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Ранее сообщалось, что рабочие продолжают сносить здание, несмотря на то, что 26 июня департамент культурного наследия Москвы направил владельцу строения предписание о приостановке демонтажа в связи с подачей заявления о его включении в реестр объектов культурного наследия. Здание было построено в конце 1920-х годов в конструктивистском стиле.

На месте сноса находится полиция, местные жители и представители охраны, которые подтвердили корреспонденту ТАСС, что снос здания продолжается и распоряжений по приостановке работ пока не поступало.

В свою очередь, местная жительница Пресненского района Анна Тихомирова, живущая рядом с ДК, сообщила ТАСС, что во время сноса у здания находились только полицейские, представители департамента культурного наследия так и не появились.

Ранее в «Архнадзоре» рассказали, что долгое время здание ДК было культурным центром Тишинки. В нем работал театр «Школа современной пьесы». В советское время там выступали выдающиеся деятели культуры и науки, отмечали в «Архнадзоре».

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