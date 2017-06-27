Селянка под Калининградом растила в теплице 24 куста конопли
ИА МедиаКалибр. В Калининградской области прокуратура Гвардейского района проверила соблюдение норм
ИА МедиаКалибр. В Калининградской области прокуратура Гвардейского района проверила соблюдение норм
Доследственной проверкой установлено, что местная жительница в
В связи с этим в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 УК РФ.
Прокуратура района по результатам проверки материалов уголовного дела процессуально решение органа дознания признала законным и обоснованным.
Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание, в том числе и в виде лишения свободы на срок до двух лет.