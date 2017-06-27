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15:02 (мск), источник: Kaliningradnews

Селянка под Калининградом растила в теплице 24 куста конопли

ИА МедиаКалибр. В Калининградской области прокуратура Гвардейского района проверила соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 УК РФ — незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Доследственной проверкой установлено, что местная жительница в апреле-июне текущего года на своей придомовой территории в теплице посадила и вырастила 24 куста конопли, прокомментировали в Калининграде сегодня, 27 июня 2017 года, ИА МедиаКалибр в прокуратуре Калининградской области.

В связи с этим в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 УК РФ.

Прокуратура района по результатам проверки материалов уголовного дела процессуально решение органа дознания признала законным и обоснованным.

Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание, в том числе и в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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