Селянка под Калининградом растила в теплице 24 куста конопли

Доследственной проверкой установлено, что местная жительница в апреле-июне текущего года на своей придомовой территории в теплице посадила и вырастила 24 куста конопли, прокомментировали в Калининграде сегодня, 27 июня 2017 года, ИА МедиаКалибр в прокуратуре Калининградской области.

В связи с этим в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 УК РФ.

Прокуратура района по результатам проверки материалов уголовного дела процессуально решение органа дознания признала законным и обоснованным.

Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание, в том числе и в виде лишения свободы на срок до двух лет.