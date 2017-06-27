Хакеры заблокировали компьютеры «Ощадбанка» в Киеве

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Неизвестный вирус заблокировал компьютеры отделения «Ощадбанка» в столице, сообщает «Страна.ua», ссылаясь на источники.
Сообщается, что у сотрудников «зависли» компьютеры спустя несколько часов после открытия отделения, после чего пользователей «выбросило» из внутренней программы. В результате технического сбоя обслуживание клиентов не осуществляется. Терминалы банка также не работают.
Вместе с тем от хакерской атаки пострадали также «Укрпочта», «Пивденный», «Таксомбанк» и другие финучреждения.
Отмечается, что анонимные хакеры вымогают биткоины за восстановление работы системы.
Ранее сообщалось, что сайт «Нафтогаза» подвергся хакерской атаке.