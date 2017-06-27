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15:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Хакеры заблокировали компьютеры «Ощадбанка» в Киеве

По предварительной информации, в результате технического сбоя обслуживание клиентов не осуществляется. Терминалы банка также не работают. От хакерской атаки пострадали также «Укрпочта», «Пивденный», «Таксомбанк».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Неизвестный вирус заблокировал компьютеры отделения «Ощадбанка» в столице, сообщает «Страна.ua», ссылаясь на источники.

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Сообщается, что у сотрудников «зависли» компьютеры спустя несколько часов после открытия отделения, после чего пользователей «выбросило» из внутренней программы. В результате технического сбоя обслуживание клиентов не осуществляется. Терминалы банка также не работают.

Вместе с тем от хакерской атаки пострадали также «Укрпочта», «Пивденный», «Таксомбанк» и другие финучреждения.

Отмечается, что анонимные хакеры вымогают биткоины за восстановление работы системы.

Ранее сообщалось, что сайт «Нафтогаза» подвергся хакерской атаке.

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